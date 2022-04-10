Генсек НАТО рассказал о разработке планов по размещению на восточных границах альянса сил, способных противостоять вторжению

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На фоне долгосрочных последствий военных действий России в Украине НАТО начало процесс «фундаментальной трансформации». Об этом в интервью The Telegraph заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«То, что мы видим сейчас, — это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наших военных командиров предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, более долгосрочной адаптацией НАТО», — сказал Столтенберг.

До российского вторжения в Украину на восточных границах НАТО находились относительно небольшие силы прикрытия, призванные продемонстрировать намерение альянса защищаться от любого нападения, а не отражать полноценное вторжение, отметил он.

Теперь, по словам генсека альянса, военачальники НАТО разрабатывают планы по размещению на восточных границах мощных силы, которые способны противостоять вторжению.

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С 24 февраля — первого дня российского вторжения в Украину — НАТО дополнительно перебросила на свои восточные границы 40 тысяч военнослужащих. Несколько месяцев назад на этих территориях было в 10 раз меньше военных, отмечает The Telegraph.

В условиях продолжающейся войны в Украине страны-члены НАТО разделились во мнениях о дальнейшей политике в отношении России, сообщала газета The New York Times. По ее данным, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и мерах, которые бы «поставили Россию на колени». В свою очередь Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Россией.

Еще одно интервью Столтенберга

«Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия» Интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

Еще одно интервью Столтенберга

«Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия» Интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

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