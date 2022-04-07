NYT: у стран НАТО возникли разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией

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Страны-члены НАТО разделились во мнениях о дальнейшей политике в отношении России в условиях продолжающейся войны в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

Так, по данным издания, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и мерах, которые бы «поставили Россию на колени». Они опасаются, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутых против российской армии.

6-7 апреля в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что основополагающий акт о сотрудничестве России с НАТО сейчас уже неактуален, «его дни прошли».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию в зоне боевых действий, заявил, что война в Украине входит в «критическую фазу». По сведениям Североатлантического альянса, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор до Крыма.

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