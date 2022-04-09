В России заблокировали издание «Холод»
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В России заблокирован сайт издания «Холод».
По словам главного редактора «Холода» Таисии Бекбулатовой, 9 апреля Роскомнадзор прислал изданию уже третье за последние недели предупреждение с требованием удалить материалы про войну в Украине. После этого доступ к сайту был ограничен.
Мы не собираемся подчиняться цензуре, тем более — военной цензуре в стране, которая даже не признает, что ведет войну. Мы намерены продолжить рассказывать правду о том, что происходит в России и Украине, пусть и в заблокированном виде. Уверена, что наши читатели уже установили себе VPN.
О блокировке 9 апреля также сообщило издание о культуре и науке «Дискурс». По словам редакции, Роскомнадзор не присылал никаких предупреждений.
После начала российского вторжения в Украину власти РФ заблокировали десятки независимых СМИ. Чаще всего поводом для блокировки становится распространение якобы недостоверной информации о войне в Украине (то есть, отличающейся от официальных российских заявлений).