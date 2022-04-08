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В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 50 человек, сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко.

38 человек погибли на месте, 12 умерли в больнице. Среди погибших — пятеро детей.

Всего в больницы были доставлены 98 человек, в том числе 16 детей, однако, по мнению властей, за медицинской помощью обратились еще не все пострадавшие.

Удар по вокзалу в Краматорске был нанесен утром 8 апреля. На остатках ракеты сохранилась надпись «За детей». Власти Украины и России возлагают ответственность за удар на противника.

Краматорск — город в Донецкой области, который находится под контролем украинских властей. Российские военные ведут наступление на эти районы.

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