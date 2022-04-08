Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию «Оскара». После того, как он дал пощечину Крису Року

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Американская киноакадемия, которая вручает «Оскар», объявила, что актер Уилл Смит, начиная с 8 апреля 2022 года, в течение 10 лет не сможет посещать любые ее мероприятия — как лично, так и онлайн.

В заявлении руководства киноакадемии, которое цитирует CNN, сказано, что запрет распространяется в том числе на церемонию вручения «Оскара», но не ограничивается ей.

Совет управляющих американской киноакадемией принял такое решение на заседании в Лос-Анджелесе. Первоначально заседание хотели провести 18 апреля, но его проведение ускорили после того, как 2 апреля Уилл Смит объявил о выходе из киноакадемии.

27 марта на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року. Это случилось после того, как Рок пошутил над женой Смита, актрисой Джадой Пинкетт-Смит, которая побрилась налысо из-за . Когда Рок сравнил ее с «Солдатом Джейн», Смит поднялся на сцену и дал ему пощечину. Комик не стал обращаться в полицию. Смит принес извинения.

Уилл Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения «Оскара» Meduza

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