Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию «Оскара». После того, как он дал пощечину Крису Року
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Американская киноакадемия, которая вручает «Оскар», объявила, что актер Уилл Смит, начиная с 8 апреля 2022 года, в течение 10 лет не сможет посещать любые ее мероприятия — как лично, так и онлайн.
В заявлении руководства киноакадемии, которое цитирует CNN, сказано, что запрет распространяется в том числе на церемонию вручения «Оскара», но не ограничивается ей.
Совет управляющих американской киноакадемией принял такое решение на заседании в Лос-Анджелесе. Первоначально заседание хотели провести 18 апреля, но его проведение ускорили после того, как 2 апреля Уилл Смит объявил о выходе из киноакадемии.
27 марта на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року. Это случилось после того, как Рок пошутил над женой Смита, актрисой Джадой Пинкетт-Смит, которая побрилась налысо из-за алопеции. Когда Рок сравнил ее с «Солдатом Джейн», Смит поднялся на сцену и дал ему пощечину. Комик не стал обращаться в полицию. Смит принес извинения.