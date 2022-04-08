Сбербанк остановил переводы за рубеж в иностранной валюте
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Сбербанк с 7 апреля остановил переводы за рубеж в иностранной валюте, сообщает РБК со ссылкой на представителя организации.
Ограничение касается переводов как в отделениях банка, так и в мобильном приложении. Переводы за рубеж в рублях по-прежнему доступны.
«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией», — цитирует своего собеседника РБК.
Решение принято из-за санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, пишет издание.
6 апреля США ввели против Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции, подразумевающие блокировку их активов в США и запрет на совершение с ними транзакций.