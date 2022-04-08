Сбербанк остановил переводы за рубеж в иностранной валюте

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сбербанк с 7 апреля остановил переводы за рубеж в иностранной валюте, сообщает РБК со ссылкой на представителя организации.

Ограничение касается переводов как в отделениях банка, так и в мобильном приложении. Переводы за рубеж в рублях по-прежнему доступны.

«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией», — цитирует своего собеседника РБК.

Решение принято из-за санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, пишет издание.

6 апреля США ввели против Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции, подразумевающие блокировку их активов в США и запрет на совершение с ними транзакций.

Читайте также

Война Сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь