Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским

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В Колонном зале Дома союзов в Москве началась церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, умершим 6 апреля.

Церемонию посетил в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее 8 апреля в храме Христа Спасителя прошло отпевание Жириновского. Его провел глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похороны Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище.

Роль Жириновского в истории постсоветской России

Все, что придумал Жириновский, делает сейчас власть Умер лидер ЛДПР. Спецкор «Медузы» Андрей Перцев рассказывает, какую роль он сыграл в истории современной России

Роль Жириновского в истории постсоветской России

Все, что придумал Жириновский, делает сейчас власть Умер лидер ЛДПР. Спецкор «Медузы» Андрей Перцев рассказывает, какую роль он сыграл в истории современной России

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