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Британская группа Portishead станет одним из участников благотворительного концерта в поддержку Украины, который пройдет 2 мая в Бристоле. Об этом сообщается на сайте одного из организаторов концерта, благотворительной организации War Child.

1200 билетов на концерт разыграют. При этом каждый участник лотереи получит доступ к прямой трансляции шоу. Деньги от продажи билетов пойдут в фонд War Child. Организация направит эти средства на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине.

Это будет первое выступление Portishead с 2015 года, говорится на сайте War Child. «Мы очень рады возможности поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии», — заявили участники группы.

Британская группа Pink Floyd выпустила песню «Hey Hey Rise Up», средства от продажи которой пойдут на гуманитарную помощь для Украины. Эта композиция стала первым оригинальным треком Pink Floyd с 1994 года.

Подробнее про «Hey Hey Rise Up»

Pink Floyd записали песню с Андреем Хлывнюком из «Бумбокса». Все средства от нее пойдут на помощь Украине

Подробнее про «Hey Hey Rise Up»

Pink Floyd записали песню с Андреем Хлывнюком из «Бумбокса». Все средства от нее пойдут на помощь Украине

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