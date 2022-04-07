Страны G7 запретили инвестиции в «ключевые сферы» российской экономики
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Лидеры стран «Большой семерки» приняли решение запретить новые инвестиции в «ключевые сферы» российской экономики.
Как подчеркивается в заявлении G7, под этот запрет попадет и энергетическая сфера.
Лидеры «Большой семерки» также договорились, что продолжат «отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы».
Также в заявлении G7 анонсируются новые санкции против российского ВПК и персональные ограничения против представителей российской элиты и их семьи.
Лидеры «Большой семерки» также заявили, что ускорят выполнение плана по снижению зависимости от российских энергоносителей, в том числе постепенно полностью откажутся от российского угля.
6 апреля о запрете новых инвестиций в российскую экономику объявили США и Великобритания. Ожидается, что в ближайшее время об аналогичном шаге может объявить Евросоюз.