Страны G7 запретили инвестиции в «ключевые сферы» российской экономики

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Лидеры стран приняли решение запретить новые инвестиции в «ключевые сферы» российской экономики.

Как подчеркивается в заявлении G7, под этот запрет попадет и энергетическая сфера.

Лидеры «Большой семерки» также договорились, что продолжат «отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы».

Также в заявлении G7 анонсируются новые санкции против российского ВПК и персональные ограничения против представителей российской элиты и их семьи.

Лидеры «Большой семерки» также заявили, что ускорят выполнение плана по снижению зависимости от российских энергоносителей, в том числе постепенно полностью откажутся от российского угля.

6 апреля о запрете новых инвестиций в российскую экономику объявили США и Великобритания. Ожидается, что в ближайшее время об аналогичном шаге может объявить Евросоюз.

Читайте также

Война Сорок третий день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Сорок третий день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь