На главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова напали в поезде. Его облили краской

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На главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова совершено нападение в поезде Москва-Самара. Нападавший облил его масляной краской с ацетоном.

«Он выкрикнул: „Муратов, вот тебе за наших пацанов“», — рассказал Муратов проекту .

«Новая газета» 22 марта объявила, что выпуск газеты «на сайте, в сетях и на бумаге» приостанавливается до окончания «специальной операции на территории Украины». О таком решении было объявлено вскоре после того, как «Новая» получила второе за год письменное предупреждение о нарушениях от Роскомнадзора. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

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