На частотах Euronews в России начал вещать телеканал «Соловьев.Live»

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Новый телеканал «Соловьев.Live» начал работу в России на частотах, где ранее выходит канал Euronews.

Вещание стартовало 7 апреля в 07:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе канала «Соловьев.Live». Тематика канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.

Сайт телеканала Euronews был заблокирован Роскомнадзором на территории России 21 марта из-за освещения военных действий в Украине. На следующий день сообщалось, что сигнал телеканала был принудительно заменен на вещание «России 24».

«Мы решительно осуждаем это недопустимое ограничение, наложенное на миллионы людей по всей России, которые в условиях усиления дезинформации и пропаганды особенно доверились Euronews, чтобы получать беспристрастные и основанные на фактах новости», — говорилось в заявлении телеканала по поводу блокировки.

С начала войны Роскомнадзор заблокировал более 800 информационных ресурсов, которые, по мнению Генпрокуратуры, распространяли фейки о действиях российских военных.

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