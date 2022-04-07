МИД России объявил о санкциях в отношении депутатов парламентов Австралии и Новой Зеландии
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Россия ввела санкции в отношении депутатов парламентов Австралии и Новой Зеландии, а также представителей руководства этих стран.
«Послушно следуя курсом „коллективного Запада“, Канберра в безоглядном русофобском запале ввела санкции, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и практически весь депутатский корпус. В ответ с 7 апреля в „стоп-лист“ лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний», — заявил МИД России.
В санкционный список включены 228 граждан Австралии, в том числе премьер-министр и члены правительства.
От Новой Зеландии в санкционный список попали 130 человек, включая генерал-губернатора и премьер-министра.
«Указанный шаг предпринят в ответ на недружественные действия новозеландского кабинета министров, присоединившегося к инициированной США и их сателлитами кампании по сдерживанию России. Готовность Веллингтона, забыв о собственных интересах и общепринятых приличиях, следовать русофобским курсом в очередной раз свидетельствует о несамостоятельности его внешнеполитического курса и сервильности по отношению к лидерам „коллективного Запада“», — сообщил МИД РФ, комментируя санкции, введенные для граждан Новой Зеландии