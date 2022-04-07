Лукашенко: переговоров Москвы и Киева без участия Беларуси быть не может

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Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по мирному урегулированию в Украине обязательно должна быть представлена белорусская сторона.

Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси.

Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война — за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада.

Лукашенко добавил, что, когда после войны начнется период возрождения Украины, западные государства не станут бескорыстно восстанавливать страну.

«Жесточайшая опасность в том, что в Украине вообще ничего не останется украинского. Даже олигархического. Все это будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза, — сказал он. — Поэтому счастье надо искать у себя. Как я давно говорю, три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться. Договориться на равных».

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