Лавров: Киев подготовил новый проект соглашения с Москвой, отличающийся от стамбульских договоренностей
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Украина представила новый проект мирного соглашения с Россией, который предполагает отход от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 29 марта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, в стамбульском документе «украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь». «Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем „эффективном контроле“, причем по состоянию на 23 февраля», — сказал министр.
Также в новом проекте изменена позиция Киева по проведению военных учений в Украине, сообщил Лавров. В предыдущем документе говорилось, что любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию.
«В поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России», — сказал глава МИД РФ.
Министр подчеркнул, что «несмотря на все провокации» Россия продолжит переговорный процесс, продвигая свой проект соглашения.
Подобная недоговороспособность стала хронической. Она характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже срыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента В.А. Зеленского на продолжение боевых действий.