Лавров: Киев подготовил новый проект соглашения с Москвой, отличающийся от стамбульских договоренностей

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Украина представила новый проект мирного соглашения с Россией, который предполагает отход от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 29 марта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в стамбульском документе «украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь». «Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем „эффективном контроле“, причем по состоянию на 23 февраля», — сказал министр.

Также в новом проекте изменена позиция Киева по проведению военных учений в Украине, сообщил Лавров. В предыдущем документе говорилось, что любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию.

«В поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России», — сказал глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что «несмотря на все провокации» Россия продолжит переговорный процесс, продвигая свой проект соглашения.

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