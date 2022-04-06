Журналисты The New York Times подтвердили подлинность видео, на котором украинцы убивают раненых российских солдат

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Издание The New York Times подтвердило подлинность попавшего в сеть 4 апреля видео, на котором украинские военные выстрелами в упор убивают раненых россиян.

Как пишет издание, видео было снято неподалеку от села Дмитровка к западу от Киева. Ранее Минобороны Украины сообщало об уничтожении российской колонны в этих местах.

На видео один из украинских военных дважды стреляет в лежащего на земле российского военнослужащего. Рядом лежат еще несколько пленных с белыми нашивками, у них связаны руки. На заднем плане видна бронемашина типа БМД-2 с символом «V». Украинских военных можно узнать по нашивкам с флагом и синим повязкам на руках, они многократно повторяют «Слава Украине».

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя видео, заявил, что если Киев получит доказательства «любых неправых действий» военнослужащих, их будут «нормативно возвращать в правовое поле». При этом Подоляк заявил, что действия украинцев обусловлены «эмоциональным фоном».

С другой стороны, я понимаю эмоциональный фон украинского общества и армии. Считаю, что в принципе их действия максимально жесткие по отношению к военнослужащим российским оправданы именно эмоциональным фоном соответствующим.

Глава СК Александр Бастрыкин 5 апреля поручил расследовать обстоятельства убийства, попавшего на видео.

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