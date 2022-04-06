В России начали борьбу с теневой продажей валюты

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Федеральная налоговая служба поручила территориальным отделениям вместе с МВД искать валютных спекулянтов, торгующих валютой в обход банков. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме ФНС от 23 марта. Его содержание подтвердили два источника издания, знакомых с документом.

В письме сказано, что валюту «с рук» продают в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — сообщили изданию в пресс-службе ФНС. В ведомстве добавили, что осуществляют контроль за такими операциями на постоянной основе.

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С 9 марта Центробанк России на полгода жестко ограничил порядок выдачи валюты для физических лиц. До 9 сентября россияне могут снять со своих счетов или вкладов лишь до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Юридические лица и ИП могут получить наличную валюту в пределах 5000 долларов, но только для зарубежных командировок; по запросу сумма может быть увеличена.

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