В России начали борьбу с теневой продажей валюты
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Федеральная налоговая служба поручила территориальным отделениям вместе с МВД искать валютных спекулянтов, торгующих валютой в обход банков. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме ФНС от 23 марта. Его содержание подтвердили два источника издания, знакомых с документом.
В письме сказано, что валюту «с рук» продают в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — сообщили изданию в пресс-службе ФНС. В ведомстве добавили, что осуществляют контроль за такими операциями на постоянной основе.
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Продавать и покупать валюту где-то, кроме отделений банков, запрещено. За обменные операции на теневом рынке по КоАП для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции. Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты. В некоторых случаях валютным спекулянтам грозит уголовная ответственность.
С 9 марта Центробанк России на полгода жестко ограничил порядок выдачи валюты для физических лиц. До 9 сентября россияне могут снять со своих счетов или вкладов лишь до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Юридические лица и ИП могут получить наличную валюту в пределах 5000 долларов, но только для зарубежных командировок; по запросу сумма может быть увеличена.