Одну из вилл Соловьева на озере Комо попытались поджечь

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Виллу российского телеведущего Владимира Соловьева в городе Менаджо на озере Комо в Италии попытались поджечь рано утром 6 апреля.

По словам мэра Менаджо, неизвестные подожгли на территории пустующей виллы автомобильные покрышки. Пожарные быстро потушили огонь. Мэр предположил, что случившееся было «демонстративным» поступком.

Также сообщается, что стены другой виллы Соловьева на Комо, в городе Пьянелло-дель-Ларио, были исписаны. По сообщению агентства Ansa, надписи направлены против войны в Украины и против самого телеведущего (точный их текст «Медузе» к моменту публикации новости найти не удалось).

Виллы Владимира Соловьева в Италии, как и европейская собственность многих других близких к власти россиян, были арестованы из-за российского вторжения в Украину.

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