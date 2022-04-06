Алтайской газете «Листок» грозит штраф до полумиллиона рублей по первому в России делу о призывах к санкциям

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В Горно-Алтайске в прокуратуру для составления протокола вызвали издателя местного еженедельника «Листок». Как сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы», это первое в России дело по этой административной статье.

Издателю «Листка» грозит штраф до полумиллиона рублей, отмечают правозащитники.

Поводом для протокола стала статья от 30 марта, где главный редактор «Листка» Виктор Рау призывает присылать в бот «Нюрнберг 2.0» имена чиновников, которые поддерживают войну в Украине, узнала .

По данным издания, это бот телеграм-канала «Нюрнбергский процесс 2.0», где публикуют имена, фотографии и высказывания сторонников войны. Канал был создан в августе 2020 года, а первый его пост датирован 26 февраля. Создатели проекта неизвестны.

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Ответственность за призывы к санкциям была введена в России наряду с ответственностью за «фейки» о действиях российских военных и «дискредитацию» армии. Соответствующие поправки в уголовный и административный кодексы вступили в силу в начале марта.

До сих пор, отмечают правозащитники, российские власти активно применяли в отношении противников войны только статью 20.3.3 КоАП РФ (о «дискредитации») и статью 207.3 УК РФ (о «фейках»), по которым возбуждены сотни и десятки дел соответственно.

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