Российский запрос о заседании Совбеза ООН по Буче отклонен. Москва собиралась обсуждать там «вопиющую провокацию украинских радикалов»

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Совет безопасности ООН не будет проводить заседание 4 апреля по запросу России, которая требовала обсудить «вопиющую провокацию украинских радикалов в Буче».

Согласно заявлению представителя российского МИДа, российский запрос отклонила председательствующая в Совбезе Великобритания.

Reuters также сообщает со ссылкой на британскую делегацию, что обсуждение ситуации в Украине пройдет, как и планировалось, во вторник.

Власти Украины обвиняют российских военных в убийствах мирных жителей в Киевской области, в том числе в городе Буча. Тела погибших были найдены там после ухода из региона российских военных, которые его контролировали несколько недель. Власти РФ называют многочисленные фото- и видеосвидетельства этих убийств «провокацией» и «постановкой».

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