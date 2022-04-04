Российский запрос о заседании Совбеза ООН по Буче отклонен. Москва собиралась обсуждать там «вопиющую провокацию украинских радикалов»
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Совет безопасности ООН не будет проводить заседание 4 апреля по запросу России, которая требовала обсудить «вопиющую провокацию украинских радикалов в Буче».
Согласно заявлению представителя российского МИДа, российский запрос отклонила председательствующая в Совбезе Великобритания.
Reuters также сообщает со ссылкой на британскую делегацию, что обсуждение ситуации в Украине пройдет, как и планировалось, во вторник.
Власти Украины обвиняют российских военных в убийствах мирных жителей в Киевской области, в том числе в городе Буча. Тела погибших были найдены там после ухода из региона российских военных, которые его контролировали несколько недель. Власти РФ называют многочисленные фото- и видеосвидетельства этих убийств «провокацией» и «постановкой».