Россия возобновит авиасообщение с 52 «дружественными» странами
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что с 9 апреля Россия отменит ковидные ограничения на регулярные и чартерные полеты в 52 страны.
В список стран, по словам Мишустина, среди прочих попали Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и «другие дружественные для нас государства».
Кроме того, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с 9 апреля Россия отменит ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами.
После начала войны России с Украиной многие западные страны, в том числе США, Великобритания и все страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для самолетов, связанных с Россией.