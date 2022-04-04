Минобороны Украины: жители Харьковской области приготовили для российских солдат отравленные пирожки. Двое человек погибли, 28 пострадали
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По меньшей мере двое российских военнослужащих погибли и еще 28 попали в реанимацию после того, как жители Изюмского района Харьковской области Украины приготовили для них отравленные пирожки. С таким утверждением выступило Главное управление разведки министерства обороны Украины.
«Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) „угостили“ россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками», — говорится в сообщении разведки.
В ведомстве также утверждают, что еще около 500 военнослужащих той же дивизии госпитализировали «в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения».
В министерстве обороны России не комментировали данные украинской стороны об отравленных солдатах. Независимые источники пока не подтверждали эту информацию.