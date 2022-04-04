Евросоюз: «Массовые убийства в Буче будут вписаны в список зверств в Европе»

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Европейский союз сообщил, что «самым решительным образом осуждает зверства, которые, как сообщается, российские вооруженные силы совершили в ряде украинских городов». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета, высшего политического органа ЕС.

«Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле», — сказано в заявлении.

В Европейском совете считают, что российские власти «несут ответственность за зверства, совершенные в то время, когда они контролировали этот район». В ЕС добавили, что виновные в военных и других преступлениях, а также правительственные чиновники и военачальники «будут привлечены к ответственности».

Авторы заявления также сообщили, что поддерживают расследование военных преступлений, которое ведет прокурор Международного уголовного суда. Также ЕС содействует Генпрокуратуре Украины в сборе и сохранении доказательств военных преступлений.

После ухода российских войск из Бучи в Киевской области в городе нашли десятки тел погибших мирных жителей. Фото и видео из Бучи опубликовали независимые журналисты. Власти Киева обвинили в убийствах в Буче российских военных. В Минобороны России отрицают свою причастность, называя публикацию фото и видео с погибшими «постановкой».

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