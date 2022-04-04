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Информация об убийствах мирных жителей в Буче «должна быть подвергнута серьезному сомнению». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там налицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения.

Песков подчеркнул, что Россия предлагает обсуждать тему убийств в Буче «на максимально высоком уровне», поэтому запросила созыв Совбеза ООН.

Пресс-секретарь президента ушел от прямого ответа на вопрос о том, являются ли фейковыми видео, снятые международными корреспондентами западных СМИ, побывавших на месте событий, отметив, что в Кремле говорят лишь «о тех кадрах, которые легли в основу тех обвинений, которые начали звучать».

После ухода российских войск из Киевской области в городе Буча нашли десятки тел погибших мирных жителей. Власти Украины обвинили в убийствах в Буче российских военных. В Евросоюзе заявили, что «самым решительным образом осуждают зверства» и рассказали о возможности введения новых санкций против РФ.

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