Депутаты предложили наказание до десяти лет тюрьмы за исполнение антироссийских санкций в России

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В Госдуму внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории России. Об этом журналистам сообщил один из инициаторов поправок, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В базе законопроектов на сайте Госдумы документ пока не опубликован.

«Ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже попали под санкции, из-за того, что боятся также под них попасть. Очевидно, что одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней экономики России, сталкивание лбами отечественных кампаний друг с другом. Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ», — цитирует ТАСС слова Крашенинникова.

Согласно предлагаемым поправкам, статью о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК) предлагается дополнить новым отягчающим обстоятельством — «исполнение решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против РФ».

Оно будет наказываться штрафом до миллиона рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до 10 лет.

С инициативой о введении уголовной ответственности за исполнение западных санкций против России ранее выступила партия «Единая Россия». Также ранее в марте в России ввели административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает за это наказание до трех лет лишения свободы.

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