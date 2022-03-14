«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за «следование и исполнение» западных санкций в России

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что партия подготовит поправки об уголовной ответственности для людей, исполняющих санкции западных стран против России.

«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», — рассказал Турчак.

Политик заявил, что «факты следования иностранным санкциям внутри страны» — это «косвенное свидетельство их поддержки» и «предательство».

Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада.

Ранее в марте в России ввели административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает за это наказание до трех лет лишения свободы.

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