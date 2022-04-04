Байден призвал судить Путина за военные преступления
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Президент США Джо Байден призвал к суду над президентом России Владимиром Путиным как над военным преступником, сообщает Associated Press.
«Вы видели, что произошло в Буче», — сказал Байден, снова назвав Путина «военным преступником». Ранее он говорил так о российском президенте в середине марта. В Кремле тогда назвали «недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».
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Президент США также сообщил журналистам, что будет добиваться введения дополнительных санкций против России после сообщений о случившемся на территориях Украины, которые находились под контролем российских военных.
«Мы должны продолжить снабжать Украину оружием, которое необходимо ей для борьбы. И мы должны собрать все детали (случившегося в Киевской области) для реального судебного процесса по военным преступлениям», — добавил Байден.
При этом американский лидер отказался назвать случившееся геноцидом, отмечает Associated Press.
Тела десятков мирных жителей были обнаружены в Буче и других населенных пунктах под Киевом после того, как российские военные покинули эти районы после нескольких недель оккупации. Фотографии и видео из Киевской области опубликовали не только власти Украины, но и международные информагентства.
Представители российских властей утверждают, что сообщения об убийстве мирных граждан под Киевом — «постановка» и «провокация», организованная украинскими властями.