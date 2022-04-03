«В произведениях автора жестко критиковался правящий режим». Полиция в Москве признала плакат с цитатой Льва Толстого о патриотизме «дискредитацией» российской армии

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Полицейские из московского ОВД «Хамовники» составили на пикетчика протокол о «дискредитации» вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) за плакат с цитатой писателя Льва Толстого. Фотографию документа опубликовало .

Житель Москвы Алексей Никитин вышел на пикет у храма Христа Спасителя 24 марта. В руках у него был плакат с цитатой из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм»: «Патриотизм — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти». О его задержании сообщали правозащитники.

Полиция решила, что содержание плаката «вызывает устойчивый ассоциативный ряд с образом Толстого Л.Н.», который был «ключевой исторической фигурой» и «в своей оппозиционной деятельности продвигал идеологию свержения власти».

«Лев Николаевич Толстой, согласно историческим фактам, является исторической фигурой, представляющей условно названное „зеркало революции“, общеизвестный факт того, что в произведениях автора жестко критиковался правящий режим», — говорится в протоколе.

В связи с этим полицейские решили, что действия Никитина «следует трактовать как призыв к свержению действующей власти, а также следованию идеологии Толстого». Выбор статьи о «дискредитации» они объяснили тем, что плакат, по их мнению, выражает негативное отношение к верховному главнокомандующему российскими вооруженными силами.

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