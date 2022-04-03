Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи «чудовищной провокацией украинских радикалов в Буче»

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Россия просит провести 4 апреля заседание Совета безопасности ООН «в связи с чудовищной провокацией украинских радикалов в Буче». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Власти Украины обвиняют российских военных в убийствах мирных жителей в Киевской области, в том числе в городе Буча. Тела погибших были найдены после ухода из региона российских военных, которые его контролировали несколько недель. Минобороны РФ назвало многочисленные фото- и видеосвидетельства этих убийств «провокацией» и «постановкой».

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