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Россия в устной форме приняла проект мирного договора, предложенный Украиной на переговорах в Стамбуле, за исключением предложения по Крыму. Об этом заявил глава украинской команды переговорщиков Давид Арахамия.

По словам Арахамии, сейчас Киев ждет, когда Москва подтвердит свою позицию письменно.

Арахамия также заявил, что сейчас группа юристов и дипломатов готовит финальные версии документов. Ссылаясь на разговаривавшего накануне с Владимиром Путиным президента Турции Реджепа Эрдогана, он сообщил, что Россия считает проекты договоров достаточно проработанными, чтобы провести встречу президентов Путина и Владимира Зеленского.

«У нас сейчас задача — скорее наработать финальную стадию тех вопросов, которые мы уже затрагивали и готовить возможную встречу президентов», — заявил украинский переговорщик, отметив, что встреча может пройти в Анкаре или в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле прошли 29 марта. В ходе переговоров украинская делегация сообщила о готовности Киева отказаться от планов по вхождению в НАТО в обмен на гарантии безопасности, а вопрос Донбасса решать уже после прекращения огня в ходе дальнейших переговоров Путина и Зеленского. По статусу Крыма Украина предложила в течение 15 лет проводить двусторонние консультации.

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