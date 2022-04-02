Уилл Смит ушел из Американской киноакадемии после пощечины Крису Року на «Оскаре»

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Актер Уилл Смит объявил об уходе из Академии кинематографических искусств и наук, которая организует кинопремию «Оскар», сообщает Variety.

Смит сделал такое заявление после того, как на церемонии вручения премии «Оскар» дал пощечину комику Крису Року, который пошутил о жене актера. Смит назвал свои действия «шокирующими, болезненными и непростительными» и заявил, что готов принять любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет необходимым.

Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей по всему миру. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и получить поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце.

Президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин сообщил, что организация приняла отставку Уилла Смита. Он отметил, что руководство академии продолжит дисциплинарное разбирательство в отношении Смита.

На 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит дал пощечину Крису Року, когда тот пошутил над женой Смита, актрисой Джадой Пинкетт-Смит, которая побрилась налысо из-за . Комик сравнил ее с «Солдатом Джейн», после чего Смит поднялся на сцену и дал Року пощечину. Комик не стал обращаться в полицию. После случившегося Смит извинился перед Роком, академией, участниками и зрителями церемонии.

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