Володин потребовал уволить с руководящих должностей деятелей культуры, выступивших против войны

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал покинуть руководящие должности в бюджетных учреждениях тех людей, которые не поддерживают нападение России на Украину.

Володин отметил, что помимо артистов, которые «поддерживают наших военнослужащих», «есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать». Он привел в пример Анну Нетребко, которая 30 марта высказалась против войны. Володин назвал ее действия «предательством».

Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер.

Председатель Думы подчеркнул, что депутаты будут «обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях».

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