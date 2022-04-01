Володин потребовал уволить с руководящих должностей деятелей культуры, выступивших против войны
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал покинуть руководящие должности в бюджетных учреждениях тех людей, которые не поддерживают нападение России на Украину.
Володин отметил, что помимо артистов, которые «поддерживают наших военнослужащих», «есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края — переждать». Он привел в пример Анну Нетребко, которая 30 марта высказалась против войны. Володин назвал ее действия «предательством».
Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер.
Председатель Думы подчеркнул, что депутаты будут «обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях».