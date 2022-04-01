Власти Украины заявили о непричастности к обстрелу нефтебазы в Белгороде
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Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе в Белгороде, произошедшим утром 1 апреля. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем.
Ранее Минобороны Украины отказалось подтверждать или опровергать атаку на нефтебазу.
О пожаре на нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это произошло «вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины». Губернатор заявлял, что воздушные суда «зашли на территорию России на низкой высоте».
Позже Минобороны РФ официально заявило, что удары были нанесены украинскими вертолетами Ми-24.
По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Гладков сообщал о двух пострадавших сотрудниках нефтебазы.