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Власти Украины обвинили российских военных в конфискации гуманитарной помощи, предназначенной для Мелитополя

Источник: УНИАН

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что российские военные «забрали 14 тонн гуманитарной помощи», предназначенной для Мелитополя. Двенадцать автобусов, в которых везли продовольствие и медикаменты, были также задержаны российскими военными, сообщила Верещук в вечерней сводке.

«Это цена за согласованные коридоры и за гарантии Красного Креста, что коридоры будут предоставлены и будут работать. Мы ведем переговоры о том, чтобы автобусы были возвращены и чтобы завтра жители Мелитополя эвакуировались на этих автобусах», — сказала Верещук.

Она добавила, что ключевой задачей остается обеспечение эвакуации жителей Мариуполя, который уже несколько недель находится в блокаде. Украинская сторона, заявила Верещук, продолжит добиваться открытия «гуманитарного коридора» из Мариуполя.

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