В Пензе школьники написали донос на учительницу, рассказавшую о войне в Украине. На педагога завели уголовное дело по статье о «фейках»

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В Пензе школьники написали донос на учительницу, которая в разговоре с ними высказала точку зрения о войне в Украине, отличающуюся от официальной.

Запись этой беседы опубликовала Baza, а журналисты «7×7» сделали расшифровку. По данным «Пензаинформ», разговор состоялся между учительницей Ириной Ген из училища олимпийского резерва и двумя ее ученицами. Вот фрагменты разговора:

— Россию же не допустили на соревнования Европы, ее отменили.

— Я считаю, что это правильно.

— Почему?

— Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно.

<…>

— Конечно, это неправильно, вы тут ни при чем. Я согласна. Но мы страна-изгой, мы Северная Корея. Страна-изгой! Нас никуда теперь не принимают, потому что вот… Мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а куда деваться? Вот такие вот… А когда ты хотела в Чехию-то поехать?

— В июне должна она была быть.

— Уже прям 100 процентов?

— Да, в июне должна была быть.

— Нет, к июню ничего не поменяется, моя хорошая. Ну, в ЛНР поедешь, там карате. В ДНР поедешь.

На учителя завели дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Эта статья, появившаяся в Уголовном кодексе РФ после вторжения России в Украину, предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы на срок до 10 лет.

Учительнице, в отношении которой возбуждено дело, 55 лет, из которых более 20 она работает в школе.

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