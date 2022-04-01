В Литве арестовали 100-метровую квартиру ведущего Первого канала Артема Шейнина

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Власти Литвы заморозили активы ведущего Первого канала Артема Шейнина, который попал под европейские санкции. Об этом, сообщает Delfi, заявили в Службе расследований финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

СРФП ввела ограничения в отношении квартиры в курортном городе Паланга, принадлежащей Шейнину и его жене. Ведомство утверждает, что ее площадь составляет более 100 квадратных метров, а стоимость, по данным массовой оценки 2014 года — почти 60 тысяч евро. Сейчас квартира Шейнина стоит еще дороже, полагает СРФП.

Ведомство обратилось в Реестровый центр Литвы для дальнейших действий — найденная недвижимость Шейнина «заморожена», пишет Delfi.

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Артем Шейнин — один из ведущих ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. В 2008 году президент России Владимир Путин объявил ему благодарность за «информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в России».

15 марта ЕС включил Шейнина вместе с другими сотрудниками российских государственных СМИ в свой санкционный список в рамках ограничений против России из-за вторжения в Украину.

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