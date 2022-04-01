Медведев предложил полностью запретить поставки продовольствия «нашим недругам» и ввоз продуктов в Россию из этих стран

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на западные санкции предложил запретить поставки российских продуктов в «недружественные» страны, а также расширить список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из этих стран. Об этом он заявил в своем телеграме.

Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить).

По словам зампреда Совбеза, это один из «простых, но важных моментов в отношении продовольственной безопасности России», которые необходимы в условиях «тотальных санкций».

Медведев также предложил сосредоточиться на поставках продовольствия на внутренний рынок, а на внешний отправлять продукты «только нашим друзьям», причем за рубли или национальные валюты этих стран.

«Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей», — отметил Медведев.

В марте правительство России утвердило список стран, которые совершают «недружественные действия» в отношении России. В него среди прочих вошли все страны Евросоюза, США и Великобритания

В августе 2014 года президент России в ответ на санкции западных стран, введенные после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, запретил ввоз овощей, фруктов, мяса и других продуктов из стран, которые наложили санкционные ограничения на РФ. Под запрет попали продукты из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии, а впоследствии — из других стран, например, Украины.

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