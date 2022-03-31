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Украинский Генштаб сообщил о наборе российских прокуроров и судей для работы на оккупированных территориях Украины

Источник: Генштаб ВСУ

Руководство России собирается сформировать органы власти на оккупированных территориях Украины, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По имеющейся информации, на территории России осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины», — заявил Генштаб, не уточнив источник этой информации.

29 марта телеграм-канал «Можем объяснить» сообщил, что полицейским из Петербурга предложили поехать в Донбасс для работы в местной полиции. Также к командировке в Донбасс готовят сотрудников ГИБДД Горно-Алтайска, писал телеграм-канал.

Генштаб ВСУ также заявил о планах России создать на занятых территориях Херсонской области «очередную псевдореспублику»; для этой цели ФСБ и Минобороны России якобы проводят с местными властями и населением «разъяснительную работу» — в частности, с помощью демонстрации видео с некими «подставными лицами».

Херсон — единственный украинский областной центр, который удалось занять роcсийским войскам. В середине марта о намерении РФ провести референдум по созданию Херсонской народной республики заявили депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Херсон после начала войны

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