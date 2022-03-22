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Reuters / Scanpix / LETA

300-тысячный город Херсон на юге Украины со второго марта находится под контролем российских войск. В городе не хватает еды и лекарств, а местные жители регулярно проводят митинги, требуя от российских военных его покинуть. «Русская служба Би-би-си» выпустила большой репортаж из Херсона. Вот его пересказ.

Из еды в городе — только курятина и овощи. С лекарствами ситуация еще хуже

Как пишет «Русская служба Би-би-си», в Херсоне не хватает еды, так как российские военные не дают завозить в город продукты. 19 марта глава администрации Херсонской области сообщил, что военные развернули 14 фур, которые везли в город мясо, детское питание и лекарства из Днепропетровской области («Би-би-си» подчеркивает, что Минобороны РФ эту информацию не комментировало). По словам местных жителей, город «держится на курятине и овощах». Курятину привозят с местной птицефабрики — из-за войны миллионы птиц там стало нечем кормить, поэтому ее руководство предложило забирать птиц всем желающим. Овощи привозят с крупного рынка на границе области.

При этом российские военные предлагают по всему городу свою гуманитарную помощь — консервы, масло и наборы круп — «часто просроченные», жалуются горожане.

Еще хуже обстоит ситуация с лекарствами, в аптеках нет инсулина и обезболивающих, не хватает химии для онкобольных, препаратов для больного сердца, наркосодержащих препаратов. По словам местных жителей, все лекарства есть в Николаеве, который находится в 60 километрах от Херсона, однако военные не дают «зеленого коридора» ни для медикаментов, ни для продуктов.

Военные входили в город «жестко» и пытались всех запугать. Но жители все равно выходят на акции протеста

По словам местных жителей, военные входили в город «жестко». В день штурма, как сообщил изданию местный журналист Константин Рыженко, город защищали лишь несколько десятков мужчин из территориальной обороны. Им не предложили сдаться, а расстреляли из крупнокалиберных пулеметов, утверждает он, а тела не давали убирать несколько дней, чтобы «люди ходили и боялись» («Би-би-си» подчеркивает, что Минобороны РФ о таком не сообщало). В первый день военные стреляли по всему городу.

На вторые сутки, по их [местных жителей] рассказам, военные приехали на местный телецентр и «под дулом автомата» заставили местного инженера подключить российское оборудование. В Херсоне заработали российские госканалы, а украинские не отключили — но поверх языка оригинала пошел перевод на русский язык. «Нам звонили бабушки и говорили — тут такой дурдом, они переводят, как им выгодно, но мы же слышим украинскую речь на фоне», — вспоминает одна из местных журналисток.

После этого военные заявили мэру города, что Херсон «может жить спокойно», если люди будут соблюдать правила — не передвигаться группами, соблюдать комендантский час, на машинах ездить только за продуктами и лекарствами и давать себя обыскивать по требованию военных.

Уже через несколько дней, когда мирные жители поняли, что по ним не будут стрелять, в городе начались акции протеста. Первоначально, говорят жители Херсона, военные выглядели напуганными и удивленными, но уже через несколько дней начали проявлять агрессию. 21 марта очередной митинг был разогнан стрельбой в воздух и шумовыми гранатами, митингующих оттесняли прикладами автоматов.

В Херсоне обстреляли участников антироссийского митинга Meduza

На улицах много людей в форме. Но жители «пытаются делать вид, что ничего не происходит»

Как пишет «Русская служба Би-би-си», российские силовики регулярно устраивают облавы на квартиры украинских военных, работников СБУ, полицейских, членов территориальной обороны, журналистов и активистов. Некоторых жителей задерживают прямо на улицах и отпускают только через несколько часов или даже дней. Для задержанных в здании бывшего вытрезвителя устроено некое подобие СИЗО.

На улицах люди в форме «находятся на каждом шагу». В основном, это сотрудники СОБРа и Росгвардии. По мнению местных жителей, это делается для их запугивания, однако горожане, несмотря на это, пытаются хотя бы частично наладить обычную жизнь. «Херсонцы свободолюбивы, уже открылись кофейни, какой-то маленький бизнес, люди в очередях стоят, общаются, пытаются делать вид, что ничего не происходит. Поэтому единственное, что российские военные делают — это запугивают», — заявил «Би-би-си» местный ресторатор Алексей Апостол.

Де-юре Херсон — Украина, платят здесь гривнами, флаги висят желто-синие, работают карты банков Украины, пенсию почтальоны приносят из украинского пенсионного фонда. «По ощущениям, у оккупантов просто некому заниматься этими вопросами. Не хватает ресурсов», — говорит бухгалтер Ирина.

Уехать из города, пишет «Русская служба Би-би-си» свободно можно только в сторону Крыма. По словам мирных жителей, в тех, кто пытается самостоятельно уехать по другим дорогам, стреляют военные.

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