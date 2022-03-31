Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в вооруженные силы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В период с 1 апреля по 15 июля в войска должны быть призваны 134 500 человек. Это примерно столько же, сколько весной прошлого года, когда в указе президента говорилось о призыве 134 650 человек.

Одновременно в указе Путина говорится об увольнении военнослужащих, срок службы которых по призыву истек.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее пообещал, что солдат-срочников, которых наберут в армию в ходе весеннего призыва, не будут отправлять в «горячие точки».

При этом с самого начала войны с Украиной стали поступать сообщения о том, что в ней принимают участие солдаты срочной службы. Об этом рассказывали их родственники. Минобороны России сначала опровергало эту информацию, но затем признало «несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы» в армейских частях, которые воюют в Украине.

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