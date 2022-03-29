Сергей Шойгу: призывников не будут отправлять в «горячие точки»

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Призывников, которые отправятся в армию в ходе весеннего призыва, не будут отправлять в «горячие точки». Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что «все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».

Комментируя войну в Украине, Шойгу заявил, что «в целом основные задачи первого этапа операции выполнены».

«Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу.

С самого начала войны в Украине стало известно об участии в ней срочников благодаря сообщениям от их родственников. Власти РФ долгое время категорически отрицали это, однако в начале марта Минобороны все-таки признало «несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». В ведомстве утверждали, что это произошло по ошибке.

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