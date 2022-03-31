Премьер-министр Италии: Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине еще не созрели

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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что условия для прекращения огня в Украине еще не созрели. Об этом, как пишет агентство Ansa, сам Драги рассказал на пресс-конференции.

«Я выразил убеждение, что для решения важнейших вопросов нужна встреча с Владимиром Зеленским, который просит об этом с самого начала войны. А Путин ответил, что время еще не пришло», — сказал итальянский премьер.

По словам Драги, российская и украинская стороны попросили Италию стать одним из гарантов выполнения будущего мирного соглашения.

Он также выразил мнение, что переговоры между Москвой и Киевом продвигаются маленькими шагами, но позиции сторон немного сблизились.

Беседа Путина и Драги состоялась 30 марта. Кремль о содержании телефонных переговоров сообщал кратко: «Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле. Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию».

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