Верховный суд отказался пересматривать срок Алексея Навального по делу «Ив Роше»

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Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы Алексея Навального на решение о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом «Интерфаксу» заявили в суде.

Такое же решение Верховный суд принял по жалобе на решение о помещении оппозиционера в СИЗО после его возвращения из Германии в январе 2021 года.

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В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств: по версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.

В января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления ядом «Новичок». Его задержали в аэропорту Шереметьево, а на следующий день поместили в СИЗО. Вскоре Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Решение мотивировалось нарушением условий отбывания условного срока.

Политика отправили в исправительную колонию № 2 в городе Покрове. Там состоялся новый процесс над Навальным по обвинению в мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении суда. 22 марта оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Также в отношении Навального расследуются уголовные дела о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан.

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