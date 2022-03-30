Российских чиновников не пустят в музей Бухенвальда из-за гибели в Харькове бывшего узника концлагеря Бориса Романченко

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Администрация мемориального фонда «Бухенвальд» приняла решение не приглашать чиновников из России и Беларуси на памятные мероприятия в апреле, посвященные 77-летию освобождения немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау. Вместо них музейный комплекс примет делегации гражданского общества России и Беларуси.

В заявлении директора фонда Йенса-Кристиана Вагнера говорится, что это решение связано с недавней гибелью в Харькове бывшего узника Бухенвальда 96-летнего Бориса Романченко. Оно было согласовано с другими бывшими узниками концлагерей из нескольких стран.

Нам нелегко далось это решение. То, что официальные представители властей России и Беларуси не примут участия в торжествах, не означает, что мы не чествуем жертв концлагерей из этих стран. Как раз наоборот: они играют центральную роль.

Однако после насильственной смерти Бориса Романченко было бы невыносимо представить, что в годовщину освобождения лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау будут приглашены официальные представители российского и белорусского правительств, ответственные за его смерть. Сотни других выживших в концлагерях находятся сейчас под угрозой из-за агрессивной войны России в Украине, с некоторыми из них мы поддерживаем контакт.

Генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов заявил, что уже осведомлен о неприглашении российской стороны в Бухенвальд. Он также подтвердил, что вместо дипломатов на церемонии выступят представители гражданских обществ — украинских и российских. «Мы не знаем, что это за представители, но я примерно представляю, что там будет сказано», — сказал генконсул.

Борис Романченко, бывший узник Бухенвальда и еще нескольких немецких концлагерей, погиб 18 марта в собственной квартире в Харькове после того, как в здание попал снаряд. Романченко жил в Северной Салтовке — районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам со стороны российских военных. В Кремле подвергли сомнению сведения о том, что Романченко погиб из-за российских обстрелов, и предположили, что бывший узник Бухенвальда мог умереть «под перекрестным огнем националистических батальонов».

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