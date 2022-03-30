«Путин создал глобальный продовольственный кризис». США обвинили Россию в блокировке почти ста кораблей с продовольствием в Черном море

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Российское вторжение в Украину спровоцировало острую нехватку продовольствия в стране и создает предпосылки для глобального продовольственного кризиса. Об этом, как сообщает CNN, на заседании Совбеза ООН заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

По ее данным, российские военные разбомбили как минимум три гражданских корабля, перевозивших товары из акватории Черного моря. Также, по сведениям Шерман, ВМФ России блокирует доступ к украинским портам, лишая Киев возможности экспортировать зерно и не давая 94 кораблям с продовольствием выйти в Средиземное море.

«Пока Путин продолжает свою войну, пока российские силы продолжают бомбить украинские города и блокировать гуманитарные конвои, пока мирные жители в осаде не смогут добраться до безопасных мест, этот гуманитарный кризис будет только усиливаться. Эту войну начал Владимир Путин. Он создал глобальный продовольственный кризис. И он единственный, кто может это остановить», — заявила Шерман.

Она отметила, что Украина и Россия остаются крупными производителями сельскохозяйственной продукции, а около 30% мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и 75% экспорта подсолнечного масла приходится на Черноморский регион.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также заявил об опасности гуманитарного кризиса в стране.

«После провала своего первоначального плана блицкрига русские войска перешли к плану „Б“. Этот план предусматривает спровоцировать гуманитарную катастрофу во всей Украине и уничтожить сельскохозяйственный потенциал моей страны, чтобы запугать украинское политическое руководство и народ и склонить его к капитуляции», — цитирует УНИАН слова Кислицы.

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