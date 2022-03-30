Источники «Медузы» рассказали об отправке в отпуск журналистов РБК. Главред заявил, что предложил отдохнуть сотрудникам, у которых стало меньше работы

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Все сотрудники редакции РБК, кроме сотрудников отдела новостей, уйдут в отпуск на две недели, рассказали два источника «Медузы» в редакции. Два других сотрудника политического блока РБК подтвердили факт ухода в отпуск, но не уточнили, идет ли речь о всей редакции. Еще один сотрудник сказал, что ничего не знает про отпуск.

Отпуск начнется с понедельника, 4 апреля, рассказал один из собеседников. Другой сообщил, что ушедшим в отпуск сотрудникам сохранят зарплату.

Три источника «Медузы» связали отпуск с давлением со стороны властей. «Стало невозможно работать, пугают постоянно», — сказал один из них. Он добавил, что у РБК уже одно есть предупреждение от Роскомнадзора и что в редакции ожидают второго. Два таких предупреждения в течение года являются основанием для отзыва лицензии СМИ.

Другой заявивший о давлении собеседник «Медузы» высказал мнение, что отпуск сотрудников РБК затянется дольше, чем на две недели. По его словам, журналистам сказали, что в последнее время даже социальные заметки вызывают «острую реакцию» (со стороны администрации президента РФ, предполагает источник) и что «надо переждать».

Главный редактор РБК Петр Канаев заявил, что никто из сотрудников РБК не ушел в незапланированный или вынужденный отпуск. «Но сейчас почти все новости и весь трафик — про Украину, другой повестки мало. Поэтому я просто предложил редакторам спросить у журналистов из отделов, у которых сейчас загрузка меньше, чем обычно, если кто хочет - чтобы пользовались возможностью сходить в отпуск. Странно, если это кто-то интерпретировал по-другому, обычно мы друг друга понимаем», — сказал Канаев.

28 марта «Новая газета» — одно из главных независимых изданий в России — объявила о приостановке работы до окончания «специальной операции на территории Украины».

Объявление появилось вскоре после того, как стало известно, что Роскомнадзор вынес «Новой газете» второе письменное предупреждение за упоминание НКО — «иностранного агента» без маркировки.

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил «Медузе», что редакция издания надеется «когда-то вернуться».

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