Владелец брендов Reserved и Cropp закрыл свои магазины в России

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Польский производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, объявил о закрытии всех своих магазинов в России.

В заявлении компании говорится, что 29 марта ритейлер завершил операционные мероприятия, необходимые для остановки работы магазинов, и сегодня закрыл последний.

С началом российского вторжения в Украину LPP Group приостановила транспортировку товаров в Россию, все инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи всех своих брендов.

На фоне войны в Украине многие иностранные компании решили приостановить или прекратить бизнес в России, а также поставки своей продукции в страну.

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