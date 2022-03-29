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Россия вышлет 10 дипломатов стран Балтии

Источник: МИД РФ

Россия вышлет 10 дипломатов стран Балтии. Об этом сообщает МИД РФ.

Россию должны будут покинуть четыре литовских дипломата, три латвийских и три эстонских.

В МИДе подчеркнули, что это решение — ответная мера на высылку российских дипломатов из Эстонии, Латвии и Литвы, о которой власти этих стран объявили в середине марта. Тогда Литва объявила персонами нон-грата четверых россиян, Латвия и Эстония — по три каждая.

Для объявления решений о высылке дипломатов в МИД РФ были вызваны послы всех трех стран Балтии. «Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», — говорится в сообщении ведомства.

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