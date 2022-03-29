Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Россия вышлет 10 дипломатов стран Балтии. Об этом сообщает МИД РФ.

Россию должны будут покинуть четыре литовских дипломата, три латвийских и три эстонских.

В МИДе подчеркнули, что это решение — ответная мера на высылку российских дипломатов из Эстонии, Латвии и Литвы, о которой власти этих стран объявили в середине марта. Тогда Литва объявила персонами нон-грата четверых россиян, Латвия и Эстония — по три каждая.

Для объявления решений о высылке дипломатов в МИД РФ были вызваны послы всех трех стран Балтии. «Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте также

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь