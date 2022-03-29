Первый канал убрал из эфира передачу «Познер». Последний раз она выходила еще до войны
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Авторская программа Владимира Познера перестала выходить в эфире Первого канала после начала войны в Украине. Внимание на это обратило «Агентство».
В последний раз программа, которая обычно выходит по понедельникам, была в эфире 21 февраля.
В понедельник 28 марта вместо «Познера» показали политическое ток-шоу «Большая игра».
Как отмечает «Агентство», длительные перерывы в выходе программы бывали и ранее, однако эти паузы были летом, во время телевизионного межсезонья.
Сам Познер, к которому «Агентство» обратилось за комментарием, прочитал сообщения, но не ответил на них. Его помощник заявил, что не знает, когда в следующий раз выйдет программа. Официальный представитель канала Лариса Крымова оставила вопрос «Агентства» без ответа.
После начала войны из эфира Первого канала пропала передача «Вечерний Ургант». На телеканале объяснили, что в период «важных общественно-политических событий» не видят возможности выпускать развлекательное шоу. Ведущий программы Иван Ургант в первый день боевых действий высказался против войны.
Познер, у которого есть российское, американское и французское гражданство, публично войну в Украине не комментировал.