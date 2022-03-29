Нидерланды и Бельгия объявили о высылке 38 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

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МИД Нидерландов сообщил, что высылает из страны 17 российских дипломатов, сообщает nos.nl со ссылкой на министерство страны.

По версии спецслужб, дипломаты занимались шпионской деятельностью. Они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. После их отъезда численность российской миссии в Нидерландах сократится с 75 до 58 человек.

Одновременно с этим правительство Бельгии объявило, что вышлет 21 российского дипломата, подозреваемого в шпионаже. Это сотрудники посольства России в Брюсселе и российского консульства в Антверпене. У них есть две недели, чтобы покинуть страну.

В этот день власти Ирландии также объявили о высылке четверых дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. Чехия также решила выслать одного российского дипломата в рамках решения, принятого совместно с союзниками, о «сокращении российского разведывательного присутствия в ЕС».

После начала российского вторжения в Украину о высылке российских дипломатов, в том числе подозреваемых в шпионаже, объявили США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония. Российская сторона отвечает на это зеркально и высылает из России дипломатов упомянутых стран.

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