Американская киноакадемия начала проверку после того, как Уилл Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения «Оскара». Актер публично извинился перед комиком

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Американская академия кинематографических искусств начала проверку после того, как актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року во время вручения «Оскара-2022». Об этом сообщает CNN.

«Академия осуждает действия мистера Смита во время вчерашнего шоу. Мы начали официальную проверку инцидента и изучим дальнейшие действия и последствия в соответствии с нашим уставом, стандартами поведения и законодательством Калифорнии», — говорится в сообщении.

В свою очередь актер опубликовал публичные извинения перед комиком в инстаграме. «Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Это было неуместно, я был неправ», — говорится в посте.

Смит отметил, что насилие во всех его проявлениях «токсично и разрушительно», а сам он отреагировал «эмоционально». «Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии „Оскар“ было неприемлемым и непростительным. Шутки в мой адрес — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировал эмоционально», — объяснил актер.

Смит также еще раз извинился перед Американской академией, другими участниками и зрителями церемонии, заверив, что работает над собой.

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Инцидент с Уиллом Смитом и Крисом Роком произошел в прямом эфире во время 94-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Комик пошутил над женой Смита — актрисой Джадой Пинкетт-Смит, которая побрила голову из-за алопеции — сравнив ее с «Солдатом Джейн». После этого актер поднялся на сцену и дал Року пощечину. Комик не стал обращаться в полицию.

Уилл Смит получил «Оскара» в номинации «Лучший актер» за роль в драме «Король Ричард».

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